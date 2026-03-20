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Tercera placa patente en Chile: qué es y cómo obtener el sticker de alta seguridad que evita estafas y clonaciones

Desde la Casa de Moneda Chile hacen un último llamado para quienes quieran adquirir esta herramienta.

José Campillay

Tercera placa patente en Chile: qué es y cómo obtener el sticker de alta seguridad que evita estafas y clonaciones

En un esfuerzo por combatir la clonación de documentos y el comercio ilegal de instrumentos oficiales, Casa de Moneda Chile ha puesto en marcha la implementación de la tercera placa patente.

Esta solución tecnológica, que ya está presente en casi 50 comunas del país, surge como una respuesta ante las millonarias pérdidas que genera la falsificación de permisos de circulación, cifradas en aproximadamente 24 mil millones de pesos anuales para las arcas municipales.

Desde la empresa estatal señalan que la existencia de tantos permisos de circulación como municipalidades “dificulta la verificación de los documentos, abriendo un espacio importante para estafas, clonaciones y comercio ilegal”.

Ante este escenario, la tercera placa ofrece elementos estandarizados que facilitan la labor de fiscalización de Carabineros y entes municipales en tiempo real.

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ADN

La herramienta consiste en un sticker de alta seguridad que utiliza procesos de fabricación equivalentes a la impresión de billetes. Entre sus principales características físicas y digitales destacan:

  • Fondo numismático y relieve en el logo municipal.
  • Impresión fluorescente y troquel de seguridad para evitar desprendimientos fraudulentos.
  • Huella digital mediante código QR de alta tecnología con verificación en dos niveles.

El sistema de validación permite que cualquier ciudadano, mediante un escaneo con un smartphone estándar, acceda a las bases de datos municipales para comprobar la veracidad de la información.

¿Dónde obtenerla?

Actualmente, la tercera placa se entrega de forma gratuita al momento de pagar el permiso de circulación en las municipalidades en convenio.

Dependiendo de las comunas, el trámite puede realizarse de manera presencial o vía online (con un costo de despacho de $4.990).

Entre las casi 50 comunas que cuentan con esta tecnología se encuentran Estación Central, Huechuraba, Quilicura, La Serena, Copiapó, San Bernardo y Zapallar, entre otras.

Revisa el detalle de la disponibilidad en cada municipio AQUÍ.

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