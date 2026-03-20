;

Lluvia en Santiago: ¿Hasta qué hora lloverá en la región Metropolitana este viernes 20 de marzo?

En diálogo con ADN.cl, el meteorólogo Andrés Moncada detalló cuántos milímetros de agua dejarán las precipitaciones en la capital.

Sebastián Escares

Lluvia en Santiago: ¿Hasta qué hora lloverá en la región Metropolitana este viernes 20 de marzo?

Lluvia en Santiago: ¿Hasta qué hora lloverá en la región Metropolitana este viernes 20 de marzo? / Diego Martin

El otoño ya llegó a nuestro país. Este viernes 20 de marzo, a las 11:46 horas comenzó la nueva estación en Chile continental, momento que marcado por el equinoccio en el hemisferio sur.

De la mano del otoño, pronósticos del tiempo anuncian la llegada de lluvias durante la jornada de este viernes para la región Metropolitana.

Revisa también:

ADN

De hecho, se espera que las precipitaciones se hagan presentes a partir de las 16:00 horas en distintos puntos de la capital, según detalla el portal Accuweather.

¿Hasta qué hora lloverá en Santiago?

En diálogo con ADN.cl, el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Andrés Moncada, señaló que desde las 18:00 horas de este viernes habrán precipitaciones más continuas en la capital.

“La lluvia más continua comenzará a eso de las 18:00 y se extenderá hasta cerca de las 03:00 horas de la madrugada”, puntualizó Moncada.

Las precipitaciones deberían acumular entre “10 a 15 milímetros en el centro de Santiago, hasta 20 milímetros en los sectores de la precordillera y también en la parte más sur de la región Metropolitana”, detalló el meteorólogo.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad