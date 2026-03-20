Lluvia en Santiago: ¿Hasta qué hora lloverá en la región Metropolitana este viernes 20 de marzo? / Diego Martin

El otoño ya llegó a nuestro país. Este viernes 20 de marzo, a las 11:46 horas comenzó la nueva estación en Chile continental, momento que marcado por el equinoccio en el hemisferio sur.

De la mano del otoño, pronósticos del tiempo anuncian la llegada de lluvias durante la jornada de este viernes para la región Metropolitana.

De hecho, se espera que las precipitaciones se hagan presentes a partir de las 16:00 horas en distintos puntos de la capital, según detalla el portal Accuweather.

¿Hasta qué hora lloverá en Santiago?

En diálogo con ADN.cl, el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Andrés Moncada, señaló que desde las 18:00 horas de este viernes habrán precipitaciones más continuas en la capital.

“La lluvia más continua comenzará a eso de las 18:00 y se extenderá hasta cerca de las 03:00 horas de la madrugada”, puntualizó Moncada.

Las precipitaciones deberían acumular entre “10 a 15 milímetros en el centro de Santiago, hasta 20 milímetros en los sectores de la precordillera y también en la parte más sur de la región Metropolitana”, detalló el meteorólogo.