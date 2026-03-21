Este es el sueldo exacto que hay que ganar para comprar una propiedad de $120 millones en Chile, según experto

En algún momento de la vida, muchas personas toman la decisión de independizarse y comprar una propiedad para cumplir el “sueño de la casa propia”.

Ya sea para adquirir una casa o un departamento, las personas deben cumplir con ciertos requisitos económicos como, por ejemplo, tener un salario mínimo exigible para costear la propiedad.

En diálogo con ADN.cl, el economista del OCEC de la UDP, Antonio Espinoza, detalló cuál es el sueldo que se requiere para comprar una propiedad de $120 millones en Chile.

¿Cuánto hay que ganar?

“Según el Banco Central, el valor del préstamo como proporción del valor de la propiedad promedio al tercer trimestre de 2025, se ubicó cerca de 80%, por lo que se podría esperar que el pie a pagar debería rondar los $24 millones”, partió señalando Espinoza.

En ese sentido, tomando inicialmente una tasa de interés de 4,5% con un plazo de 26 años “se obtiene que el dividendo estaría rodeando las 12,99 UF o aproximadamente $517 mil. Mientras que una tasa de 5.5% anual, al mismo plazo, entregaría una cuota mensual de aproximadamente $571 mil”, detalló.

“Como regla general, la mayoría de los bancos exigen que el dividendo no pueda superar el 25% de tu salario. Es decir, que el salario debe ser como mínimo 4 veces el valor del dividendo”, explicó.

De esta forma, el salario mínimo que debería tener una persona para comprar una propiedad de $120 millones, con los supuestos tomados anteriormente “estaría entre los $2 millones y $2,3 millones”, aseguró el experto.

“No obstante, hay que considerar que este calculo no considera los costos administrativos y seguros, los cuales pueden variar significantemente entre bancos y según las características del comprador, por lo que estos cálculos estregan una base”, cerró.