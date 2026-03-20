Lluvia en la región Metropolitana: este es el sector clave de Santiago que acumulará más agua por precipitaciones / Agencia Uno

Tal y como se ha venido anunciando durante la semana, para la tarde de este viernes 20 de marzo se esperan precipitaciones en buena parte de la región Metropolitana.

En conversación con ADN.cl, el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Andrés Moncada, señaló que la lluvia se haría presente en la capital a eso de las 17:00 horas.

En tanto, las precipitaciones más continuas serán después de las 18:00 horas y se extenderán hasta cerca de las 03:00 horas de la madrugada en Santiago.

En ese sentido, el especialista explicó que habrá un sector específico de la capital en la que se acumulará más agua que el resto producto de la lluvia.

¿Dónde se acumulará más agua por la lluvia en Santiago?

“El sector sur-poniente de la región Metropolitana es el que debería acumular mayores precipitaciones durante esta jornada”, indicó Moncada.

Entre las comunas que se verían más afectadas, están: “El sector de Buin, Pirque, Paine, Melipilla y Talagante”, comentó el meteorólogo de la DMC.

“Ese sector más sur-poniente de la región Metropolitana podría acumular hasta 20 milímetros, que serían los acumulados más importantes dentro de la capital. Y bueno, también el sector de San José de Maipo”, concluyó el especialista.