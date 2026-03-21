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PS lanza dura evaluación sobre gobierno de José Antonio Kast y advierte impactos en costo de la vida

Las críticas se centraron en el eventual fin del Mepco, cambios en materia laboral y el retiro de normas ambientales.

Javiera Rivera

Bancada PS critica primeros días de gobierno de José Antonio Kast y acusa “retrocesos”

Bancada PS critica primeros días de gobierno de José Antonio Kast y acusa “retrocesos” / Hans Scott

La bancada de diputados del Partido Socialista (PS) realizó una dura evaluación de los primeros días del gobierno del Presidente José Antonio Kast, acusando que sus decisiones iniciales configuran una agenda de “retrocesos”.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la eventual eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Al respecto, el diputado Francisco Crisóstomo advirtió que suprimir esta herramienta sin una alternativa concreta podría trasladar el alza de los combustibles a las familias, encareciendo el transporte.

En materia laboral, las críticas se centraron en el retiro del proyecto de negociación colectiva ramal. La diputada Andrea Macías cuestionó la decisión, señalando que representa un retroceso en derechos laborales.

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Los cuestionamientos también alcanzaron el ámbito institucional. El diputado José Antonio Rivas criticó el uso de indultos en casos de delitos graves, apuntando a que esta facultad genera señales ambiguas respecto a la responsabilidad penal.

En el plano medioambiental, la diputada Carolina Cucumides expresó preocupación por el retiro de 43 decretos impulsados por la administración anterior, advirtiendo que esto podría afectar la protección del entorno y la salud de la población.

Asimismo, el diputado Nelson Venegas cuestionó la revisión del proyecto ferroviario Santiago–Valparaíso, señalando que eventuales cambios podrían impactar negativamente en la conectividad y el desarrollo regional.

Con este conjunto de críticas, desde la bancada socialista aseguraron que mantendrán una vigilancia activa sobre las decisiones del Ejecutivo.

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