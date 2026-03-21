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Frente Amplio cuestiona gobierno de J. A. Kast en su primer congreso ideológico con Gabriel Boric presente

La presidenta del partido, Constanza Martínez, cuestionó al Ejecutivo por el manejo de cifras sobre deudores del CAE y acusó falta de conexión con la realidad.

Javiera Rivera

Frente Amplio cuestiona gobierno de J. A. Kast en su primer congreso ideológico con Gabriel Boric presente

Frente Amplio cuestiona gobierno de J. A. Kast en su primer congreso ideológico con Gabriel Boric presente / Sebastian Beltran Gaete

Este sábado, en la Universidad de Santiago, el Frente Amplio dio inicio a su primer congreso ideológico, instancia que busca definir la proyección política del partido, y que contó con la participación del expresidente Gabriel Boric.

Durante la jornada, la presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, cuestionó duramente al gobierno de José Antonio Kast, especialmente en materia educacional y en el debate sobre los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

La dirigenta acusó al Ejecutivo de entregar cifras que no reflejan la realidad de los deudores, señalando que se estaría “jugando sucio” al instalar una narrativa que, a su juicio, busca justificar cambios en la política pública.

En esa línea, sostuvo que la mayoría de las personas con este tipo de deuda percibe ingresos considerablemente menores a los planteados por el Gobierno.

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Martínez también defendió avances impulsados durante la administración anterior, destacando iniciativas como el Sistema Nacional de Cuidados y la estrategia del royalty, y advirtió sobre eventuales retrocesos en derechos sociales.

En su intervención, la presidenta del Frente Amplio calificó el momento político como “desafiante” y abrió interrogantes sobre el futuro de temas como la democracia, los derechos humanos y la soberanía.

El encuentro incluyó además un panel con figuras del sector, como los diputados Gonzalo Winter y Gael Yeomans, junto a académicos y dirigentes sociales.

Además, de la presencia de exautoridades del gobierno anterior, entre ellas el exministro del Interior Álvaro Elizalde, en una jornada marcada por el debate estratégico del sector frente al nuevo ciclo político.

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