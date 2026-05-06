Nuevo golpe para Chilevisión: afirman que otro miembro clave dejó el canal y se fue a Mega

Esta semana se confirmó otro movimiento clave en la industria televisiva, involucrando a dos de los principales canales del país: Chilevisión y Mega.

Según el portal Fotech, se confirmó una nueva salida de una figura clave del espacio ubicado en Av. Pedro Montt.

Eduardo Cabezas, un importante productor ejecutivo, habría renunciado a la estación. “La noticia sacudió este martes los pasillos de Machasa”, precisó la web.

Acorde a la misma fuente, el profesional fue una de las piezas importantes detrás de festivales de verano y quien fue “consolidando el liderazgo del canal en los grandes eventos en vivo del último año”.

Se habló de un dato clave: la nueva incorporación de Mega tendría vínculo con Julio César Rodríguez, animador que le dijo adiós a CHV después de 13 años de trabajo y un rol como director de programación. Ambos han desarrollado una relación histórica.

En el pasado, el ejecutivo también se fue de TVN al aceptar una propuesta de JC para desarrollar proyectos que aumentaran la audiencia de la señal que ahora también deja.

El nombre de Eduardo “Fido” Cabezas también se asocia a Fiebre de Baile y el revival de El Club de la Comedia.