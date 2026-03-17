Gobierno retira 43 decretos ambientales enviados a Contraloría: estos son los proyectos afectados

El Ministerio del Medio Ambiente solicitó a la Contraloría General de la República retirar del trámite de toma de razón un total de 43 decretos supremos que fueron ingresados durante el gobierno anterior, con el objetivo de someterlos a una revisión técnica y jurídica antes de continuar con su tramitación.

La solicitud fue realizada mediante un oficio firmado por el subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, en el que se pidió suspender temporalmente el proceso mientras se analizan los instrumentos normativos pendientes.

Desde la cartera explicaron que la decisión forma parte de un proceso interno de auditoría impulsado por el Ejecutivo y recalcaron que este tipo de revisiones suelen realizarse al inicio de cada administración.

Entre las normas que se encontraban en tramitación figuran reglamentos para el funcionamiento del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y para la evaluación ambiental estratégica. También se incluyen regulaciones sobre calidad de aguas en la cuenca del río Huasco, planes de adaptación al cambio climático y normas de emisión para centrales termoeléctricas y fundiciones de cobre.

Además, los decretos abordan medidas de conservación de la biodiversidad, como el plan de recuperación de las Ranitas de Darwin y la creación de parques nacionales, entre ellos Salar de Gorbea, Las Parinas, Mar de Juan Fernández y Nazca Desventuradas II, además de la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural.

“Para asegurar que los instrumentos emanados desde el Ministerio del Medio Ambiente respondan a los estándares técnicos y normativos vigentes, hemos iniciado el proceso de revisión de los decretos aún en trámite ante la Contraloría General de la República. Esta es una práctica habitual al inicio de una nueva gestión, y es consistente con lo realizado en administraciones anteriores”, indicaron desde la repartición.

En la misma línea, el ministerio sostuvo que la revisión se enmarca dentro del plan de auditoría interna impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast.

“Este trabajo se desarrolla en el marco del plan de auditoría interna del gobierno del Presidente Kast, el cual exige una revisión minuciosa y exhaustiva de todos los decretos y reglamentos pendientes. Nuestro propósito es que cada acto administrativo emanado del Ministerio del Medio Ambiente cumpla con los más altos estándares de calidad jurídica, resguarde el cuidado de las personas y proteja efectivamente el patrimonio natural del país”, señalaron.

Desde la cartera también apuntaron al momento en que fueron ingresadas varias de estas normas a Contraloría. Según explicaron, el gobierno anterior tramitó un número relevante de decretos en los últimos días de su gestión.

“El gobierno saliente ingresó a tramitación 21 decretos los primeros días de marzo, de los cuales 13 ingresaron el 10 de marzo, es decir, el último día de su gestión”, indicaron.

Pese al retiro temporal del trámite, el ministerio aseguró que los decretos serán revisados y posteriormente reenviados al organismo contralor.

“El Ministerio está trabajando de manera prioritaria en la minuciosa revisión de los decretos supremos; para ingresarlos a la brevedad al trámite correspondiente ante la Contraloría General de la República”, afirmaron.