Diputados del PDG cuestionan recorte de recursos a Contraloría: “No podemos debilitar al organismo que fiscaliza”

Diputados del PDG cuestionan recorte de recursos a la Contraloría: “No podemos debilitar al organismo que fiscaliza” / VICTOR HUENANTE

Este viernes, los diputados Patricio Briones y Fabián Ossandón solicitaron al Gobierno reconsiderar el recorte presupuestario aplicado a la Contraloría General de la República (CGR), advirtiendo que la medida podría afectar su capacidad fiscalizadora.

El ajuste, que corresponde a una reducción del 3% en los servicios públicos, generó preocupación entre funcionarios del organismo, quienes alertaron sobre posibles efectos en su funcionamiento, especialmente por la eventual disminución de personal.

En ese contexto, Briones sostuvo que la rebaja presupuestaria podría impactar directamente en las labores de control, señalando que “deja fuera de juego a un centenar de funcionarios en sus funciones de fiscalización”.

Por su parte, Ossandón destacó el rol que ha tenido la Contraloría en la detección de irregularidades en la administración pública y cuestionó la señal que implica reducir sus recursos.

“Cuanto más necesitamos control y transparencia, no podemos debilitar al principal organismo que fiscaliza”, afirmó.

Ambos parlamentarios coincidieron en la necesidad de que el Ejecutivo revise la medida y transparente sus alcances, considerando la relevancia del organismo en la supervisión del uso de recursos públicos.