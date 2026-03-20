;

Diputados del PDG cuestionan recorte de recursos a Contraloría: “No podemos debilitar al organismo que fiscaliza”

La medida podría implicar la salida de funcionarios, afectando las labores de fiscalización de la CGR.

Javiera Rivera

Diputados del PDG cuestionan recorte de recursos a la Contraloría: “No podemos debilitar al organismo que fiscaliza”

Diputados del PDG cuestionan recorte de recursos a la Contraloría: “No podemos debilitar al organismo que fiscaliza” / VICTOR HUENANTE

Este viernes, los diputados Patricio Briones y Fabián Ossandón solicitaron al Gobierno reconsiderar el recorte presupuestario aplicado a la Contraloría General de la República (CGR), advirtiendo que la medida podría afectar su capacidad fiscalizadora.

El ajuste, que corresponde a una reducción del 3% en los servicios públicos, generó preocupación entre funcionarios del organismo, quienes alertaron sobre posibles efectos en su funcionamiento, especialmente por la eventual disminución de personal.

En ese contexto, Briones sostuvo que la rebaja presupuestaria podría impactar directamente en las labores de control, señalando que “deja fuera de juego a un centenar de funcionarios en sus funciones de fiscalización”.

Revisa también

ADN

Por su parte, Ossandón destacó el rol que ha tenido la Contraloría en la detección de irregularidades en la administración pública y cuestionó la señal que implica reducir sus recursos.

“Cuanto más necesitamos control y transparencia, no podemos debilitar al principal organismo que fiscaliza”, afirmó.

Ambos parlamentarios coincidieron en la necesidad de que el Ejecutivo revise la medida y transparente sus alcances, considerando la relevancia del organismo en la supervisión del uso de recursos públicos.

Contenido patrocinado

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: &#039;Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos&#039;

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: 'Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos'

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

&#039;Lo hermoso que tuvimos&#039;: Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

'Lo hermoso que tuvimos': Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single &#039;Caught In The Echo&#039;

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single 'Caught In The Echo'

&#039;El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así&#039;

'El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así'

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con &#039;ARIRANG&#039;, su nuevo álbum de estudio

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con 'ARIRANG', su nuevo álbum de estudio

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad