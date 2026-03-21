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AUDIO. “Ha desperdiciado tiempo en no cuidar su estado físico. Si se hubiera preocupado, sería alternativa en Colo Colo”

Ronald Fuentes, entrenador de Unión Española, comentó la decisión de darle la titularidad en el arco a Julio Fierro, pero también le dejó un mensaje por su estado físico.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

Ronald Fuentes, entrenador de Unión Española

Ronald Fuentes, entrenador de Unión Española

04:07

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Unión Española se reencontró con los triunfos en la Primera B este viernes, venciendo al puntero Deportes Puerto Montt en el Estadio Santa Laura.

En el conjunto “hispano”, el encargado de defender el arco fue Julio Fierro, quien en las cuatro fechas anteriores había sido suplente, pero con la llegada de Ronald Fuentes tuvo la oportunidad de jugar por sobre el uruguayo Martín Rodríguez.

Tras terminar el partido, el nuevo entrenador de los de Independencia se refirió a la elección del formado en Colo Colo como su portero titular, aprovechando además de dejarle un mensaje por su estado físico.

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Es un arquero que tiene muchas condiciones, no solamente con el pie, sino que es atajador, sale a cortar centros. Tomé la decisión de ponerlo por lo que había visto, sabiendo también que tiene que seguir mejorando en aspectos personales y en el juego dinámico”, comenzó diciendo el técnico chileno sobre el guardameta, que el año pasado fue titular en Deportes Copiapó.

Acerca de su condición física, sostuvo: “Es un tremendo arquero. Como persona lo estoy conociendo, me parece un tipo muy serio, pero que también ha desperdiciado tiempo en no preocuparse de su condición física; tiene que bajar de peso”.

Yo creo que, si se hubiese preocupado él y Colo Colo, me parecería una alternativa muy válida para Fernando de Paul. Lo queremos recuperar, le vamos a dar confianza, lo vamos a seguir exigiendo en la parte física, que ha mejorado mucho, y eso lo va a llevar a ser un arquero mucho más confiable”, sentenció Ronald Fuentes sobre Julio Fierro.

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