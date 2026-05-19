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Bombazo en el ascenso de Inglaterra: club es sancionado por espionaje a equipos rivales

El Southampton fue castigado duramente tras una investigación que le impedirá disputar la final por el playoff de ascenso.

Carlos Madariaga

Bombazo en el ascenso de Inglaterra: club es sancionado por espionaje a equipos rivales

Bombazo en el ascenso de Inglaterra: club es sancionado por espionaje a equipos rivales / Matt Watson

Un verdadero sacudón se ha producido este martes en la Championship, el ascenso del fútbol inglés, y que afecta al Southampton, elenco clasificado a disputar la final del playoff por el ascenso a la Premier League.

Sin embargo, los “Saints” recibieron un duro golpe luego de que se diera a conocer el resultado de una investigación desarrollada por una comisión disciplinaria independiente.

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Esto considerando que fueron acuasados de espiar los entrenamientos del Middlesbrough, su rival en la semifinal de los playoffs, que se suma a más situaciones similares en partidos con Oxford United en diciembre de 2025 y contra el Ipswich Town de Marcelino Núñez en abril de este año.

La conclusión de la comisión disciplinaria independiente fue que el Southampton será castigado tras admitir múltiples infracciones al respecto.

Producto de lo anterior, el elenco al que pertenece Ben Brereton tras finalizar su préstamo en el Derby County quedó eliminado de los playoffs, con lo que su lugar será ocupado en la final del sábado 23 de agosto, en Wembley, por el Middlesbrough, que se medirá ante Hull City.

Además, Southampton partirá la temporada 2026/2027 de la Championship con una resta de cuatro puntos.

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