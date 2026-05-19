Quique Neira vuelve a la actividad fonográfica con Lo que no vivimos, una canción profundamente personal dedicada a la memoria de su padre.

El músico contó en Ciudadano ADN que el tema nació tras un periodo de pausa marcado por el duelo familiar y que estará disponible desde este 20 de mayo, fecha que coincide con el cumpleaños de su papá.

El cantante explicó que esta composición refleja uno de los momentos más duros de su vida. “Es una canción que está dedicada a la memoria de mi papá, que falleció hace algún tiempo”, relató. Luego agregó que la pérdida fue “un remezón grandote” que lo hizo replantearse muchas cosas.

Una canción nacida de un sueño y un reencuentro esperado

Neira reveló que la melodía apareció mientras dormía, apenas dos semanas después de la muerte de su padre. “Esta canción nueva que estoy lanzando mañana, que se llama Lo que no vivimos, también me llegó un día como a las 3, 4 de la mañana mientras yo dormía”, contó.

El artista incluso vinculó ese episodio con recuerdos de su papá. “Creo que mi papá vino a cantarme a dos semanas de que él había partido”, dijo, al explicar el origen emocional del tema.

La canción también marca una colaboración especial con Gian Marco, reconocido músico peruano ganador del Grammy, quien participa como voz invitada. Además, incluye el bajo de Ilocks Labbé, líder de Gondwana, en la primera colaboración musical entre ambos después de más de 20 años.

Ese acercamiento se conecta con otro hito: el reencuentro de Quique Neira con Gondwana. El músico confirmó que volverá a cantar junto a la banda el próximo 5 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida, bajo el concepto “Volvamos a ese sentimiento original”.

Neira recordó que su padre siempre deseó que ambos caminos volvieran a encontrarse. “Ojalá un día ustedes se pongan en la buena, hijo”, contó que le decía.

Sobre el regreso con la agrupación, reconoció que el tiempo permitió mirar el pasado de otra manera. “Pudimos haberlo conversado”, afirmó, aunque también sostuvo que la separación y el reencuentro forman parte de una historia que hoy vuelve con especial fuerza.