El partido de un equipo chileno en Copa Libertadores que irá gratis por TV abierta esta semana: cuándo es y a qué hora

Esta semana se disputará la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y, para fortuna de los hinchas en Chile, habrá un partido que será transmitido por televisión abierta a través de Chilevisión.

Se trata del duelo entre Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil, a disputarse en el Claro Arena por la quinta jornada del Grupo D.

El equipo de Daniel Garnero lidera la tabla con 7 puntos, la misma cantidad que Cruzeiro, aunque con mejor diferencia de goles a favor. Más atrás aparece Boca Juniors con 6 unidades, mientras que el elenco ecuatoriano cierra todo con 3 puntos.

En ese escenario, la UC se juega ante Barcelona gran parte de su futuro en el torneo continental, donde intentará sumar su primera victoria como local tras caer ante el “Xeneize” y empatar sin goles frente a la “Raposa” en San Carlos de Apoquindo.

¿Cuándo y a qué hora transmite Chilevisión el partido de Universidad Católica vs. Barcelona?

El duelo entre Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil se disputará este jueves 21 de mayo a las 20:30 horas de Chile en el Estadio Claro Arena, ubicado en la comuna de Las Condes.

¿Dónde y cómo ver gratis el duelo entre Universidad Católica y Barcelona por Copa Libertadores?

El partido será transmitido en vivo y de manera gratuita a través de Chilevisión. También podrá verse en el sitio web chilevision.cl, el YouTube de Chilevisión y la plataforma de streaming Pluto TV.

En la televisión de pago, el duelo estará disponible mediante la señal de ESPN Premium y la aplicación Disney+.