Jordi Castell en la mira: aseguran que famoso animador de TV lo quiere denunciar tras grave acusación por adicciones

Hace algunos días Jordi Castell lanzó una delicada acusación en el programa Tal Cual de TV+. Mientras el panel hablaba de figuras intocables en la televisión, el opinólogo apuntó a alguien en particular que estaría involucrada con “menores de edad, excesos de droga e incluso con adicciones que están siendo peligrosas”.

Pese a que no dio nombres, sus declaraciones incendiarias despertaron reacciones y poco después aclaró por qué no reveló la identidad. “Esos menores tienen padres, esos padres ya iniciaron acciones legales (...) esta es la razón por la que uno debe ser cauto como comunicador”, sostuvo.

Uno de los nombres que enfrentó las especulaciones —aunque no el único— fue Julián Elfenbein. En redes sociales compartió un mensaje enigmático “El karma dice: cuando destruyes la vida de alguien con mentiras, no esperes que la verdad te trate con suavidad cuando te alcance. Porque lo hará, tarde o temprano...”, decía la reflexión.

En ese contexto, esta semana la periodista de farándula Paula Escobar aseguró que el rostro de Chilevisión, que actualmente no está en pantalla, no pasaría por un buen momento.

“Lo que yo he reporteado es que Julián Elfenbein no estaría triste, sino devastado con todo lo que sucedió la semana pasada”, dijo en el programa Que te lo Digo de Zona Latina.

“Julián sube esta historia y también podemos decir que se aduce a todo lo que se comentó la semana pasada (...) Acusa recibo, yo no vi a ningún otro animador subir esto”, sumó.

Sergio Rojas, el conductor del espacio, dio a entender que habló con Elfenbein. “Está esperando que Jordi Castell lo nombre para interponer una acción judicial en su contra”, fueron sus palabras.