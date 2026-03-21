El actual jefe de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno, Roberto Tobar, tuvo una destacada carrera como juez hasta 2022, cuando se retiró oficialmente de la actividad.

El árbitro nacional era uno de los réferis más confiables a nivel sudamericano, siendo internacional FIFA desde 2011 y dirigiendo finales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Sin embargo, hubo una ocasión en que perdió el control dirigiendo un compromiso internacional, llegando incluso a ofrecerle pelear al futbolista Pablo Escobar, quien reveló la historia en una reciente entrevista.

En conversación con Unitel Bolivia, el ahora entrenador contó que en un partido en el que defendía la camiseta de The Strongest ante São Paulo por la Copa Libertadores 2016, se caldearon los ánimos con el árbitro chileno.

Según el relato de Escobar, en un momento del duelo disputado en La Paz, Tobar le dijo: “¿Qué te pasa, we…? Si eres tan macho aquí dentro, peleemos afuera”, recordó el exvolante, imitando el acento chileno.

Tras el encuentro, el jugador fue a buscarlo al camarín de los árbitros, pero no lo encontró, ya que un oficial de la Conmebol no lo dejó ingresar al lugar, dando por terminado el incidente.

Años más tarde, Escobar contó que volvieron a encontrarse, esta vez en su rol de trabajador de la selección boliviana, y fue el propio Roberto Tobar quien le recordó lo sucedido en aquel partido de Copa Libertadores, en un tono mucho más amistoso que en aquella ocasión.