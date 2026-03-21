;

VIDEO. “Si eres tan macho”: exjugador cuenta la vez que Roberto Tobar quiso pelear con él en Copa Libertadores

Pablo Escobar, leyenda del fútbol boliviano, fue protagonista de un episodio de furia del actual jefe de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / JUAN MABROMATA

El actual jefe de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno, Roberto Tobar, tuvo una destacada carrera como juez hasta 2022, cuando se retiró oficialmente de la actividad.

El árbitro nacional era uno de los réferis más confiables a nivel sudamericano, siendo internacional FIFA desde 2011 y dirigiendo finales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Sin embargo, hubo una ocasión en que perdió el control dirigiendo un compromiso internacional, llegando incluso a ofrecerle pelear al futbolista Pablo Escobar, quien reveló la historia en una reciente entrevista.

Revisa también:

ADN

En conversación con Unitel Bolivia, el ahora entrenador contó que en un partido en el que defendía la camiseta de The Strongest ante São Paulo por la Copa Libertadores 2016, se caldearon los ánimos con el árbitro chileno.

Según el relato de Escobar, en un momento del duelo disputado en La Paz, Tobar le dijo: “¿Qué te pasa, we…? Si eres tan macho aquí dentro, peleemos afuera”, recordó el exvolante, imitando el acento chileno.

Tras el encuentro, el jugador fue a buscarlo al camarín de los árbitros, pero no lo encontró, ya que un oficial de la Conmebol no lo dejó ingresar al lugar, dando por terminado el incidente.

Años más tarde, Escobar contó que volvieron a encontrarse, esta vez en su rol de trabajador de la selección boliviana, y fue el propio Roberto Tobar quien le recordó lo sucedido en aquel partido de Copa Libertadores, en un tono mucho más amistoso que en aquella ocasión.

Contenido patrocinado

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: &#039;Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos&#039;

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: 'Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos'

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

&#039;Lo hermoso que tuvimos&#039;: Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

'Lo hermoso que tuvimos': Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single &#039;Caught In The Echo&#039;

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single 'Caught In The Echo'

&#039;El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así&#039;

'El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así'

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con &#039;ARIRANG&#039;, su nuevo álbum de estudio

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con 'ARIRANG', su nuevo álbum de estudio

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad