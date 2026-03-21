Entre homenajes y reconocimiento póstumo: Presidente Kast y autoridades despiden a sargento Javier Figueroa

Con la presencia del Presidente de la República, José Antonio Kast, se realizó la misa fúnebre del sargento segundo Javier Figueroa, funcionario de Carabineros que falleció tras ser baleado durante un procedimiento policial.

La ceremonia religiosa se desarrolló en medio de escenas de profundo dolor, con la asistencia de autoridades, familiares y compañeros de la institución, quienes llegaron para dar el último adiós al uniformado en la Región de Los Lagos.

En representación de la Primera Comisaría de Carabineros de Puerto Varas —donde el sargento prestó servicios durante 10 de sus 16 años en la institución— el suboficial mayor Gustavo Lagos destacó su calidad humana y llamó a sus compañeros a honrar su memoria.

Posteriormente, su tía, Alejandra Manquemilla Roa, quien lo crió junto a sus abuelos en Purranque, lo recordó como “un hijo, hermano, sobrino, nieto y funcionario policial ejemplar”.

En tanto, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, afirmó que el sargento Figueroa murió cumpliendo su deber y destacó tanto su vocación como la solidaridad de la comunidad.

En la instancia, confirmó además su ascenso póstumo al grado de suboficial mayor y anunció que la Primera Comisaría de Puerto Varas pasará a llevar su nombre.

En su intervención, el Presidente Kast habló “como ciudadano” y agradeció al funcionario por su servicio, valorando también el reconocimiento póstumo y la presencia de autoridades en la ceremonia.

Tras sus palabras, el Mandatario y el general Araya entregaron a la viuda y familiares el documento que acredita el ascenso póstumo, junto con la bandera de Chile.

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La misa fue presidida por el arzobispo de Puerto Montt, Luis Fernando Ramos, y concluyó a las 16:54 horas, cuando el féretro fue retirado de la iglesia por el Presidente, el alto mando de Carabineros y sus compañeros, para luego ser trasladado al Cementerio Parque La Esperanza.

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