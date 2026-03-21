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Ruidos en Santiago: sobrevuelo militar se debió a aniversario de la FACh

El sobrevuelo de aeronaves respondió a actividades oficiales por los 96 años de la institución en la capital.

Verónica Villalobos

Agencia Uno

Agencia Uno

Santiago

Durante la mañana de este sábado, vecinos de distintos sectores de Santiago reportaron fuertes ruidos y la presencia de aviones militares sobrevolando la capital, situación que generó inquietud y múltiples reacciones en redes sociales.

Los registros se concentraron principalmente entre las 09:00 y las 11:00 horas, cuando varias personas afirmaron haber escuchado estruendos e incluso observar aeronaves en distintos puntos de la región Metropolitana.

Según se informó, estos vuelos están relacionados con las actividades por el aniversario número 96 de la Fuerza Aérea de Chile, cuya ceremonia principal se realiza en la Base Aérea El Bosque.

En este contexto, se contemplaron despliegues aéreos con aeronaves como F-16 y F-5, como parte del programa oficial que incluye un desfile aéreo y terrestre encabezado por el Presidente Kast, fijado para las 11:00 horas.

De esta forma, los ruidos percibidos corresponden a maniobras planificadas dentro de la conmemoración institucional, las que ya habían tenido ensayos en días previos en distintos sectores de la capital.

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