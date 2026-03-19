Gobierno reactiva cobros del CAE: de esta forma puede exigir el pago a los deudores / Thierry Monasse

El Gobierno anunció que retomará el cobro de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) para quienes tengan ingresos superiores a $1,5 millones, activando un mecanismo que desde 2017 tuvo una aplicación limitada.

Al respecto, Flavia Cilveti, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, explicó que, una vez que el crédito entra en mora y se activa la garantía estatal, la deuda se vuelve exigible por el fisco a través de la Tesorería General de la República (TGR).

“El Estado sí cuenta con facultades suficientes para perseguir el cobro del CAE, particularmente respecto de deudores con capacidad de pago”, aseguró.

El cobro puede realizarse mediante mecanismos administrativos y judiciales, que incluyen la retención de devoluciones de impuestos, compensaciones, embargos y remates de bienes.

En caso de avanzar judicialmente, se aplican juicios ejecutivos, en los que el deudor es requerido de pago y, si no cumple, se procede a la ejecución de sus bienes. La notificación se realiza normalmente de manera personal.

Según Cilveti, el desafío no es la falta de herramientas legales, sino su aplicación efectiva, por lo que se busca implementar mecanismos más automáticos que aseguren el pago de quienes tienen capacidad económica.