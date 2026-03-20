Expresidente Gabriel Boric reaparece en congreso ideológico del Frente Amplio

El expresidente Gabriel Boric participará este fin de semana en el congreso ideológico del Frente Amplio (FA), en lo que marcará su primera actividad pública desde que dejó La Moneda el pasado 11 de marzo.

El encuentro se realizará en el Aula Magna de la Universidad de Santiago, en Estación Central, y contará con la presencia de militantes y exautoridades del bloque.

La instancia busca realizar una evaluación del recorrido político del FA, incluyendo su llegada al Congreso, su participación en el estallido social, el proceso constitucional y su paso por el Gobierno entre 2022 y 2026.

En la antesala del evento, el comité central del partido analizó un informe interno que aborda de manera crítica la gestión del Ejecutivo encabezado por Boric.

El documento identifica aspectos a mejorar, como la comunicación de los logros, la estrategia política y el manejo inicial de temas como seguridad y migración.

Además, en la instancia se discutió el nuevo rol opositor del Frente Amplio frente al gobierno de José Antonio Kast, con llamados a priorizar temas estratégicos y evitar confrontaciones menores.

El congreso también abordará aspectos organizativos del partido, como el financiamiento interno y la participación de su militancia, en medio de un proceso de reflexión tras su paso por el Gobierno.