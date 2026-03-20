Pasó por la U, Bielsa lo citó a Uruguay y hoy es desechado en la Primera B: “Prefiero a un joven de la ciudad”

Marco Oroná tuvo un breve, pero recordado paso por Universidad de Chile. El joven volante uruguayo, de 20 años, llegó al CDA en 2024 para integrarse al equipo de Proyección del cuadro azul e incluso llegó a ser citado por Marcelo Bielsa para los partidos de la selección charrúa en las Eliminatorias.

Sin embargo, su etapa en el cuadro estudiantil llegó a su fin en 2025, luego de no alcanzar un acuerdo con la dirigencia de Azul Azul para concretar la compra de su pase. A más de un año de su partida de la U, Oroná hoy vive una pesadilla en la Primera B del fútbol chileno.

Tras dejar la escuadra universitaria, el mediocampista pasó por Peñarol, pero no logró destacar y este año probó suerte en Deportes Antofagasta. Sin embargo, en el norte de Chile tampoco tuvo éxito y ahora recibió un duro portazo por parte del técnico Luis Marcoleta, quien informó que no será considerado en los “Pumas”.

En la previa del duelo ante Santiago Wanderers, el DT de Antofagasta se refirió a la situación del joven y explicó su decisión: “Es un muchacho joven que tenía condiciones, pero era una opción que teníamos que definir y yo estoy tomando determinaciones en el sentido de que tienen que ser mejor que lo que hay”.

“Respetando las condiciones de Marco, pero con condiciones iguales o parecidas, prefiero al joven de aquí de la ciudad, de nuestro club y darles las oportunidades a ellos”, sentenció Marcoleta, dejando en claro que no contará con el futbolista uruguayo.