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“Como funcionarios del club, teníamos claro nuestro rol... Queríamos empoderar al equipo y lo fuimos logrando”

Luego de igualar en el debut por la Copa de la Liga ante Deportes La Serena, Jhon Valladares valoró su paso como DT interino de la Universidad de Chile.

Javier Catalán

Foto: @udechile

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La Universidad de Chile tuvo un amargo debut en la Copa de la Liga, empatando 2-2 ante Deportes La Serena, luego de comenzar ganando gracias a un nuevo gol de Maximiliano Guerrero.

Esta igualdad ante los “granates” también significó el último partido de Jhon Valladares en el interinato en la banca azul, dejando su lugar al ya ratificado Fernando Gago. En conferencia de prensa, el técnico de las divisiones inferiores analizó el encuentro y le dejó un anticipo al argentino de lo que encontrará en el plantel.

“Nuestros primeros minutos fueron muy buenos, teniendo mucho control de juego. Cuando hicimos el gol, perdimos esa tranquilidad y nos fuimos enredando”, comenzó diciendo el DT sobre el desarrollo del juego.

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Acerca de su última experiencia al mando del primer equipo de la U, dijo: “Ya se oficializó la llegada del nuevo entrenador y le va a dar su forma de juego lo más rápido posible. Nosotros, como funcionarios del club, teníamos muy claro nuestro rol: tratar de entregar lo mejor posible para que el equipo tuviera ese envión”.

Al ser consultado por cómo será el traspaso de los trabajos con Gago, señaló: “Se va a encontrar con un grupo muy profesional, obviamente abierto a seguir en la búsqueda del crecimiento del equipo. Nosotros en la semana veíamos cómo se esfuerzan. El partido es una imagen, pero la semana es dura, donde cada uno de ellos siempre busca estar a la altura”.

Hablar del pasado o de lo que pueda venir en el futuro es aventurarse y decir cosas que están de más. Yo vivo el presente y hoy fuimos capaces de competir a un gran nivel, con un clima complejo y un rival que tiene una forma muy clara de jugar. Lo que nosotros buscábamos era empoderar al equipo, desde el rol que tiene cada uno dentro del camarín, y eso fue lo que fuimos logrando”, sentenció Valladares.

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