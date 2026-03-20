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Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 20 de marzo, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este viernes contempla dos duelos de la Copa de la Liga y otro por la Primera B.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 20 de marzo, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 20 de marzo, y quién transmite? / MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/AGENCIAUNO

Hoy, viernes 20 de febrero, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla tres partidos.

Dos de estos encuentros darán inicio a la primera fecha de la Copa de la Liga y otro arrancará la quinta jornada de la Primera B.

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Copa de la Liga

La programación del fútbol chileno hoy 20 de marzo comenzará a las 18:00 horas, en el Estadio Nacional, donde Universidad de Chile se medirá ante Deportes La Serena. Rodrigo Carvajal será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, a contar de las 20:30 horas, Unión La Calera recibirá al Audax Italiano en el Nicolás Chahuán, duelo que tendrá a Fernando Vejar como árbitro y que será transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso arrancará su acción a contar de las 20:30 horas, cuando Unión Española enfrente a Deportes Puerto Montt en el Santa Laura. Franco Jiménez será el juez del encuentro, que será transmisión de TNT Sports.

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