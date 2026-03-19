Contra un histórico: estos serán los rivales de Coquimbo Unido en la fase de grupos de la Copa Liberadores 2026

Luego de hacer historia al alzarse como campeón de Chile por primera vez en su historia en 2025, Coquimbo Unido sigue viviendo un año soñado.

Los “Piratas” jugarán la Copa Libertadores por segunda vez en su historia, regresando al torneo luego de 34 años, tras su única participación en 1992.

Este jueves se sorteó la fase de grupos del torneo y el elenco aurinegro tendrá la oportunidad de enfrentar a grandes equipos del fútbol sudamericano, entre ellos, Nacional de Uruguay.

El inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores se jugará en la semana del 7 al 9 de abril, aunque aún se desconoce la programación de los partidos.

Así quedó el grupo de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores 2026

Grupo B