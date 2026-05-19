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“Mi intención era ponerme a disposición del club, pero al momento de llegar al complejo, fui desvinculado”

“La situación se encuentra siendo abordada por mis abogados”, declaró Mauro González sobre su reciente salida de Rangers de Talca.

Bastián Lizama

@Rangersdetalca_

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Mauro González se pronunció sobre su abrupta salida de Rangers de Talca. El volante argentino sufrió un accidente automovilístico en marzo pasado y, tras varias semanas de inactividad, el cuadro piducano decidió poner término a su vínculo contractual.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el futbolista de 29 años señaló que “frente a los hechos de público conocimiento ocurridos durante el día de hoy, quiero señalar que actualmente la situación se encuentra siendo abordada por mis abogados, por lo que no realizaré mayores declaraciones por ahora”.

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En esa línea, expresó que “solo quiero transparentar que, independiente de lo ocurrido y los trascendidos, el día de hoy y ad portas de mi recuperación, mi intención fue ponerme a disposición del club para aportar con mis compañeros y cuerpo técnico en estos tiempos difíciles para el equipo. Sin embargo, al momento de apersonarme en el complejo, fui desvinculado".

“Entiendo la preocupación, decepción e incluso la ofuscación que esto pudo generar. Pero espero que entiendan que cualquier declaración o información puede ser tergiversada o entorpecer las acciones y procesos en curso”, agregó González.

Finalmente, el volante agradeció las muestras de apoyo que recibió en las últimas horas. “Agradezco el apoyo, cariño y preocupación que muchos me han hecho llegar. Muchas gracias”, concluyó.

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