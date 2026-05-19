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VIDEO. “Decidimos hacer un ajuste”: Boric defiende respuesta de su gobierno ante crisis de combustibles durante foro en Berlín

El expresidente expuso en el Berlin Forum on Global Cooperation 2026, que reunió a figuras del ámbito político, académico y profesional.

Ruth Cárcamo

Captura X @BenjAlvarez1

Captura X @BenjAlvarez1

En el marco de su agenda internacional, el expresidente Gabriel Boric participó este martes en el Berlin Forum on Global Cooperation 2026, instancia realizada en Alemania donde abordó diversas materias.

La actividad, organizada por la Fundación Heinrich Böll y el Centro para el Desarrollo Rural de la Universidad Humboldt, reunió a figuras del ámbito político, académico y profesional para debatir sobre cooperación energética sostenible.

Lo anterior tuvo como eje principal la estrategia de Estados Unidos de impulsar un “dominio energético” mediante una mayor apuesta por los combustibles fósiles, en contraste con otras naciones que promueven el desarrollo de energías renovables.

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“Nosotros decidimos hacer un ajuste”

En ese contexto, el exmandatario abordó durante su exposición los efectos económicos de la guerra entre Ucrania y Rusia, conflicto que provocó un alza mundial de los combustibles. “Nos vimos afectados inmediatamente por un shock inflacionario que le subió el costo de la vida a nuestro pueblo”, señaló.

En esa línea, recordó la respuesta de su administración frente a la crisis: “Nosotros decidimos hacer un ajuste y enfrentar ese aumento del costo de la vida con el Estado haciéndose presente y con el Estado protegiendo a quienes más lo necesitaban”.

“Hay otros países u otros gobernantes que toman decisiones distintas. Lo cierto, es que esas decisiones que se toman lejos de América Latina, tienen un impacto concreto”, añadió el expresidente Gabriel Boric.

Mira aquí parte de la exposición del expresidente Gabriel Boric:

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