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Lautaro Carmona critica primeras medidas del Presidente Kast y advierte eventuales manifestaciones “en mérito de las políticas que han impulsando”

El presidente del PC cuestionó el enfoque económico del Gobierno y advierte que las protestas surgirán como reacción ciudadana a decisiones oficiales.

Martín Neut

Lautaro Carmona

Lautaro Carmona / Sebastian Beltran Gaete

El presidente del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, cuestionó las primeras definiciones del gobierno del Presidente Kast, asegurando que, a pocos días de iniciado, ya evidencian un enfoque “elitista” y distante del respaldo mayoritario obtenido en segunda vuelta.

En entrevista con La Tercera, el timonel comunista afirmó que “al día dos, para no decir el día uno”, se observa que las medidas “no son los intereses del tremendo respaldo” electoral, sino que responden “mucho más elitistas, mucho más selectivos”, “pensando en quienes son los vinculados al gran capital”.

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Carmona también apuntó a los lineamientos económicos del Ejecutivo, señalando que “todas las medidas van en línea absoluta con beneficios” para las empresas, incluyendo rebajas de impuestos y un mayor protagonismo del capital por sobre el trabajo.

Manifestaciones podrían surgir “en mérito a las políticas que han impulsando”

En esa línea, criticó el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre el alza de combustibles, advirtiendo que sus efectos recaerán en “los trabajadores y trabajadoras”.

Respecto a eventuales movilizaciones, descartó una manifestación directa del partido, pero sostuvo que estas podrían surgir “en mérito de las políticas que el gobierno siga impulsando” y que “no seré yo el que va a decretar tal o cual reacción”, enfatizando que responderán a la “conducta ciudadana” ante posibles pérdidas de derechos.

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