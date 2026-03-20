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Presidente Kast se reúne con Bachelet en La Moneda en medio de indefinición del Gobierno por candidatura a la ONU

La expectación política marca la cita, mientras continúan las presiones cruzadas y aún no se define el respaldo del Ejecutivo a la postulación de la expresidenta.

Martín Neut

Kast - Bachelet

Kast - Bachelet

El Presidente José Antonio Kast recibió este viernes en La Moneda a la expresidenta Michelle Bachelet, en medio de la expectación por la definición del Gobierno respecto a su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

Aunque el Mandatario había señalado que daría a conocer su postura tras asumir, desde el Ejecutivo no se prevé un anuncio inmediato, manteniendo la incertidumbre en el escenario político.

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La decisión ha generado presiones cruzadas. Desde la oposición advierten que no respaldar a Bachelet tensionaría la relación con el Gobierno, mientras que en el oficialismo algunos sectores buscan frenar la postulación impulsada por la administración de Gabriel Boric y apoyada por líderes internacionales.

En ese contexto, diputados de la UDI ingresaron un proyecto para solicitar el retiro de la candidatura, iniciativa que fue cuestionada por parlamentarios del mismo sector, quienes pidieron no intervenir en la decisión presidencial.

Ambos ya se habían reunido el 22 de diciembre, tras el triunfo de Kast en segunda vuelta, instancia en la que abordaron, entre otros temas, la opción de Bachelet en la ONU, cuya definición aún sigue pendiente.

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