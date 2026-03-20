Clínicas de Chile respaldan alerta sanitaria por listas de espera oncológicas y ofrecen apoyo: “La colaboración ha demostrado ser vital”

El gremio Clínicas de Chile valoró la alerta sanitaria decretada por el Gobierno para enfrentar la crisis en las listas de espera oncológicas, que afectan a cerca de 27 mil pacientes en el país.

La medida fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast junto a la ministra de Salud, May Chomali, en base a cifras del Minsal que dan cuenta de 7.716 personas en listas no GES y 19.613 con retrasos en garantías de oportunidad GES.

Desde el sector privado destacaron que “todas las iniciativas orientadas a fortalecer el acceso oportuno y la continuidad de la atención (…) son muy relevantes”, especialmente tratándose de enfermedades de alta complejidad como el cáncer.

Asimismo, enfatizaron que “la colaboración público-privada ha demostrado ser vital” para abordar este tipo de problemáticas y reiteraron su disposición a apoyar.

“Como sector prestador privado, contamos con la capacidad de atención y resolución (…) para participar activamente en la búsqueda de soluciones concretas” y así responder “de manera pronta y efectiva” a las listas de espera.