;

Lautaro Carmona viaja a Cuba para rendir homenaje a fallecidos durante la captura de Nicolás Maduro

El gesto del presidente del PC se da en medio de las repercusiones internacionales tras la captura del mandatario venezolano.

Javiera Rivera

Lautaro Carmona viaja a Cuba para rendir homenaje a fallecidos durante la captura de Nicolás Maduro

Lautaro Carmona viaja a Cuba para rendir homenaje a fallecidos durante la captura de Nicolás Maduro / Lukas Solis

El presidente del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, realizó una visita a Cuba donde rindió un homenaje simbólico a los ciudadanos cubanos que murieron durante la operación que terminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Según informó el propio Carmona, durante su estadía en la isla solicitó concurrir al Cementerio Colón para recordar a los 32 cubanos que, de acuerdo con información entregada por el gobierno cubano, fallecieron mientras cumplían labores de seguridad en el marco de una ofensiva de Estados Unidos.

En conversación con Radio Nuevo Mundo, el timonel comunista señaló que el gesto buscó reconocer a quienes murieron “en cumplimiento del deber”, destacando su compromiso y disposición a asumir riesgos en el marco de sus funciones.

Revisa también

ADN

“Pedimos un momento para rendir un homenaje a quienes cayeron resguardando a Maduro”, afirmó Carmona, agregando que se trató de una ceremonia solemne en honor a personas que, según sus palabras, actuaron por convicción y sentido del deber.

El gesto se produce en medio de un complejo escenario político internacional, marcado por reacciones cruzadas tras la captura de Maduro y el rol que distintos países han asumido frente a la situación en Venezuela.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad