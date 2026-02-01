Lautaro Carmona viaja a Cuba para rendir homenaje a fallecidos durante la captura de Nicolás Maduro / Lukas Solis

El presidente del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, realizó una visita a Cuba donde rindió un homenaje simbólico a los ciudadanos cubanos que murieron durante la operación que terminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Según informó el propio Carmona, durante su estadía en la isla solicitó concurrir al Cementerio Colón para recordar a los 32 cubanos que, de acuerdo con información entregada por el gobierno cubano, fallecieron mientras cumplían labores de seguridad en el marco de una ofensiva de Estados Unidos.

En conversación con Radio Nuevo Mundo, el timonel comunista señaló que el gesto buscó reconocer a quienes murieron “en cumplimiento del deber”, destacando su compromiso y disposición a asumir riesgos en el marco de sus funciones.

“Pedimos un momento para rendir un homenaje a quienes cayeron resguardando a Maduro”, afirmó Carmona, agregando que se trató de una ceremonia solemne en honor a personas que, según sus palabras, actuaron por convicción y sentido del deber.

El gesto se produce en medio de un complejo escenario político internacional, marcado por reacciones cruzadas tras la captura de Maduro y el rol que distintos países han asumido frente a la situación en Venezuela.