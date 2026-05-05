“Cada uno tiene su estilo”: Ejecutivo pone paños fríos a críticas contra Poduje por tensiones en terreno

Durante esta jornada, la ministra Vocera de Gobierno, Mara Sedini, abordó los cuestionamientos surgidos desde la oposición y el propio oficialismo al estilo del ministro de Vivienda, Iván Poduje, luego de que fuera calificado como “prepotente” por sus detractores, en medio de enfrentamientos con pobladores en actividades en terreno.

En ese contexto, la secretaria de Estado defendió el trabajo del Ejecutivo y enmarcó las críticas dentro de un escenario más amplio. “Hoy tenemos a los ministros trabajando para corregir el desastre fiscal y administrativo que dejó el gobierno del presidente Gabriel Boric. Es un trabajo intenso, difícil, que muchas veces complica responder a las urgencias y compromisos con la ciudadanía. Sin embargo, eso es lo que están haciendo”, afirmó.

Sobre el rol específico del titular de Vivienda, Sedini sostuvo que “el ministro Poduje está todos los días en terreno, conversando con comités de vivienda y llegando a acuerdos con personas que han sido víctimas de los incendios. Está haciendo política cercana, en terreno, y eso es necesario. Cada uno de los ministros está haciendo lo mismo desde su respectiva cartera”.

“El ministro Quiroz, por ejemplo, está haciendo todos los esfuerzos para recuperar la estabilidad fiscal del país, devolviendo facultades a los ministerios, buscando eficiencia en los programas y respondiendo con responsabilidad al futuro económico del Estado. Son tareas complejas, pero asumimos ese desafío, y cada ministro está trabajando para cumplirlo”, indicó.

Consultada directamente por las críticas al estilo del ministro Poduje, la vocera relativizó el foco del debate. “ Cada ministro tiene su estilo, sí. Pero lo importante son los resultados y las respuestas que entregamos a la ciudadanía desde cada cartera”, enfatizó.

Frente a los cuestionamientos desde la oposición, que acusan un tono poco respetuoso, Sedini respondió apuntando que “hay un sector importante de la oposición que, sobre todo desde 2019, ha optado por ese tipo de prácticas. Nosotros estamos haciendo política responsable, de cara a la ciudadanía, siempre con respeto al Estado de derecho, a las instituciones y a los chilenos”..

En cuanto a las críticas provenientes del propio oficialismo, la ministra insistió en la línea del trabajo colectivo. “ Cada ministro tiene su estilo. Lo importante es que estamos trabajando como equipo para sacar adelante los proyectos del Gobierno que benefician a los chilenos”, reiteró.

“Hoy las negociaciones requieren que cada parlamentario actúe con responsabilidad. Hacemos un llamado transversal: hay personas sin empleo, pymes que quiebran todos los días y adultos mayores que pierden sus casas por no poder pagar contribuciones. A ellos debemos responder”, advirtió.

En esa línea, cerró enfatizando que “el proyecto de reconstrucción no está para cálculos políticos, sino para atender una urgencia. Chile necesita crecer, generar empleo y dar respuestas concretas. Eso es lo que la ciudadanía espera: claridad y honestidad”, concluyó.

“El ministro Poduje es un ministro en terreno, cercano a la ciudadanía, que trabaja directamente con los comités de vivienda y mantiene una relación estrecha con los damnificados por los incendios. Está realizando un trabajo sólido para responder a una urgencia que, en el caso de Valparaíso, arrastra cerca de dos años de retraso. El compromiso del ministro con la gente es muy alto, y su labor apunta precisamente a dar respuesta a esa necesidad”, cerró.