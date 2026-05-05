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FOTOS. Por US$5.000 millones: aprueban la mayor desaladora del país tras más de cuatro años en evaluación

La iniciativa busca abastecer a Antofagasta, Sierra Gorda y Calama, en medio de la crisis hídrica en el norte.

Javiera Rivera

Cramsa

Cramsa

Luego de más de cuatro años de tramitación ambiental, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta aprobó de forma unánime el proyecto Aguas Marítimas, una iniciativa impulsada por la empresa Cramsa que contempla la construcción de la mayor planta desalinizadora del país.

En ese contexto, desde el Servicio de Evaluación Ambiental destacaron la magnitud de la iniciativa, subrayando que se trata de la inversión más alta aprobada en este tipo de proyectos desde 2018, lo que marca un hito en materia de infraestructura hídrica.

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El proyecto, ingresado al sistema en marzo de 2022, contempla una planta capaz de producir 700.000 m3 de agua desalinizada al día. Con ello, la empresa afirma que la iniciativa busca reducir la escasez hídrica en la región y facilitar el acceso al recurso para industrias y faenas mineras.

Respecto a su ubicación, la planta se instalará en el sector de Caleta Bolfin, a unos 15 kilómetros del radio urbano de Antofagasta, y su producción estará destinada a abastecer a comunas como Antofagasta, Sierra Gorda y Calama.

En cuanto a los plazos, se proyecta que la construcción comience durante el primer semestre de 2027 y se extienda hasta 2032. Sin embargo, la empresa estima iniciar operaciones en 2029, contemplando una vida útil de aproximadamente 70 años.

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Proyecto Aguas Marítimas. Cramsa

Finalmente, junto con Aguas Marítimas, la comisión ambiental también aprobó otras tres iniciativas en la región de Antofagasta, que en conjunto suman una inversión cercana a los US$ 341 millones, vinculadas principalmente al almacenamiento de energía y continuidad operacional en instalaciones industriales.

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Proyecto Aguas Marítimas. Cramsa

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