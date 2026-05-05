Deuda del CAE en Chile: ¿Quiénes pueden acceder a los nuevos convenios de pago?

Los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) ya cuentan con nuevos convenios de pago definidos según su nivel de ingresos.

La medida busca facilitar la regularización de quienes tienen menor capacidad económica, en medio del avance de demandas, embargos y retenciones impulsadas por la Tesorería General de la República (TGR).

La flexibilización apunta especialmente a personas con ingresos de hasta $5 millones, aunque las condiciones cambian según cada tramo. El objetivo es ordenar el pago de las deudas pendientes, con pies diferenciados y cuotas mensuales ajustadas a la realidad financiera de cada deudor.

¿Cuáles son los tramos para pagar la deuda del CAE?

Quienes tengan ingresos de hasta $1 millón mensual podrán acceder a un convenio con un pie desde 1 UTM, equivalente a $70.588 en mayo. En ese caso, las cuotas mensuales también serán del mismo monto y podrán pagarse en un plazo de entre 12 y 24 meses.

Para las personas que ganan entre $1 millón y $2 millones, el pie corresponderá al menor monto entre el 10% de la deuda o $1 millón. Además, las cuotas mensuales serán equivalentes al 10% del sueldo.

En el tramo siguiente, destinado a quienes reciben ingresos entre $2 millones y $5 millones, el pie será el menor valor entre el 10% de la deuda o $1,5 millones. Con esto, la TGR busca generar alternativas antes de que avancen nuevas acciones de cobro.

El proceso comenzó el 1 de abril, cuando la Tesorería inició demandas contra personas con ingresos superiores a $1,5 millones. Luego, el 16 de abril, se enviaron comunicaciones informativas a quienes registran ingresos menores a ese monto.

Además, desde el 20 de abril se activaron embargos y retenciones de bienes para deudores con ingresos sobre $5 millones. Hasta ahora, se han emitido 63.165 demandas por $674.654 millones y se inició la gestión de embargo contra 1.340 personas por $15.630 millones.

Entre enero y abril, la recaudación por esta vía subió desde $8.681 millones en 2025 a $34.320 millones en 2026, lo que representa un aumento de 295%.