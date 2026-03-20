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Gremio de buses interprovinciales expresó su “preocupación” por posible eliminación del Mepco

Advierten efectos en costos operacionales y eventuales alzas en pasajes, solicitando aplicar medidas de forma gradual y con diálogo sectorial.

Martín Neut

Terminal San Borja

Terminal San Borja

La eventual eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) continúa generando reacciones en el sector transporte, en medio del alza internacional del petróleo y la incertidumbre por su impacto en los precios en Chile.

A la defensa del instrumento por parte del transporte de carga, se sumó la Asociación Nacional de Buses ABI A.G., que expresó su “preocupación por los efectos” de la medida en la operación y en “los millones de usuarios que diariamente utilizan este servicio”.

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En una declaración pública, el gremio advirtió que un aumento en los combustibles “impactaría directamente en la estructura operativa de las empresas” y podría derivar en ajustes tarifarios, implicando “una mayor carga para los usuarios”.

“Deben considerar una mirada integral”

Asimismo, recalcaron que decisiones de esta magnitud deben considerar “una mirada integral” y contemplar “criterios de gradualidad en su implementación”, para evitar efectos abruptos.

Finalmente, llamaron a las autoridades a abrir espacios de trabajo conjunto, afirmando que la colaboración público-privada es clave para resguardar un transporte “seguro, eficiente y accesible”.

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