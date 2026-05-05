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“Te amo, me siento vacío y desgarrado”: comediante chileno KakoAmedia confirma la muerte de su padre

El standapero informó la noticia con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

Javier Méndez

“Te amo, me siento vacío y desgarrado”: comediante chileno KakoAmedia confirma la muerte de su padre

El martes de esta semana el comediante chileno Eduardo Ramirez Leal, más conocido como KakoAmedia, confirmó una triste noticia en sus redes sociales.

En una emotiva publicación de Instagram, el standapero informó la muerte de su padre.

“Quiero comunicarles que lamentablemente mi viejo partió hoy”, escribió junto a una fotografía donde se ve a ambos.

“Por favor manden sus bendiciones y buenas vibras para mi familia, la gente que lo conoció sabe que fue un hombre valioso, soy lo que soy gracias a él”, añadió.

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Al cierre, sumó: “Te amo papito, me siento vacío y desgarrado, no lo puedo aceptar”.

Naturalmente, la publicación se llenó comentarios con mensajes de ánimo frente al duro momento personal. Muchos mensajes fueron de sus compañeros de rubro.

“Un abrazo enorme Kako. Mucha fuerza para ti y tu familia”, le dijo Panchito Retamal. “Que pena amigo. Tu papá será muy recordado por su sentido del humor”, expresó Beno Espinosa.

“Solo te envío un abrazo gigante mi bro, en este difícil momento. Mucha fuerza”, fueron las palabras de Alex Ortiz, también conocido por su personaje Flaite chileno.

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