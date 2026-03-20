FUAS 2026: HOY vence el plazo para postular a la gratuidad y a becas de educación superior (y así puedes hacerlo) / SDI Productions

Hasta las 14:00 horas de este viernes 20 de marzo tienen plazo los estudiantes de educación superior para postular a la gratuidad, becas y créditos a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2026.

El proceso corresponde al segundo periodo habilitado para completar el formulario y está dirigido a quienes ingresaron a la educación superior este año, además de quienes ya cursaban una carrera anteriormente, pero que buscan conseguir un beneficio.

En tanto, quienes ya completaron el proceso en el primer periodo, no deben realizar nuevamente el trámite. Tampoco deben hacerlo aquellos estudiantes que ya cuentan con un beneficio que desean mantener, ya que la renovación es automática si se cumple con lo requerido.

¿Cómo postular?

Los estudiantes interesados en completar el FUAS, deben hacerlo a través de la plataforma oficial del formulario (disponible aquí) o en el Portal de Beneficios Estudiantiles (pinchar aquí).

Allí, únicamente hay que presionar la opción “Postular”, en donde se debe iniciar sesión, ingresar los antecedentes socioeconómicos y rellenar lo que solicita el formulario.

Entre los beneficios a los que se puede postular a través del FUAS están:

Gratuidad

Beca Bicentenario

Beca Nuevo Milenio

Beca Juan Gómez Milla

Beca Excelencia Académica

Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad

Beca de Articulación (DTE)

Beca Excelencia Técnica

Beca para Hijos de Profesionales de la Educación

Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeros

Beca de Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre

Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU)

Crédito con Garantía Estatal (CAE)

Beca de Alimentación (Junaeb)

Fechas del FUAS

Respecto al calendario establecido, estas son las fechas clave del proceso: