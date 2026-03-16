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PAES de Invierno 2026: este martes cierra el plazo para inscribirse y así se realiza el trámite

Las evaluaciones se rendirán en junio de este año en el marco del proceso de Admisión 2027. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

Este martes 17 de marzo termina el plazo para inscribirse a la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de Invierno 2026, en el marco del proceso de Admisión 2027.

La prueba se rendirá los días 15, 16 y 17 de junio de este año y está destinada a los alumnos egresados de enseñanza media.

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Según lo comunicado por el Gobierno, los interesados en participar del proceso tienen plazo para inscribirse hasta las 13:00 horas de este martes 17 de marzo.

¿Cómo hacer el trámite?

Para realizar la postulación a la PAES de Invierno 2026, los estudiantes deben inscribirse a través de la plataforma de inscripción del DEMRE (disponible aquí), ingresando con el usuario.

También, se puede efectuar el trámite a través del sitio web de la Subsecretaría de Educación Superior (click aquí).

¿Cuánto cuesta la PAES de Invierno 2026?

Los precios dependerán de la cantidad de pruebas que inscriba cada alumno. A continuación, el detalle:

  • Una prueba: $17.500.
  • 2 pruebas: $32.000.
  • 3 o más pruebas: $46.500.

Quienes se inscriban a la Prueba de Competencia Matemática 1 (M1) pueden contar con la prueba M2 de forma gratuita, en caso de que la inscriba.

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