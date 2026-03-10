Resultados FUAS 2026: revisa aquí con tu RUT si fuiste seleccionado para recibir los beneficios estudiantiles / Pablo Rojas Madariaga

Este martes 10 de marzo se publicaron los resultados de la asignación al primer periodo de postulación del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2026.

Mediante la entrega de los resultados, los postulantes conocerán si es que se les asignó o no algún beneficio estudiantil como, por ejemplo, la gratuidad.

Cabe recordar que los resultados que se entregan en esta ocasión corresponden a los estudiantes que realizaron el trámite entre octubre y noviembre del pasado 2025.

Revisa con tu RUT si fuiste seleccionado

Para verificar si es que te asignaron algún beneficio, hay que ingresar al sitio web de Beneficios Estudiantiles de la Subsecretaría de Educación Superior (disponible aquí).

Una vez dentro de la plataforma, únicamente hay que ingresar el RUT del estudiante, sin puntos y con guion. Luego, hay que presionar “Ver resultados” y el sitio web desplegará toda la información.

“Recuerda que, si eres renovador de beneficios estudiantiles, tus resultados estarán disponibles en mayo”, resalta el sitio web.

Segundo periodo de postulación al FUAS

En caso de que no se haya postulado en el primer periodo, la segunda instancia de postulaciones se encuentra disponible y estará vigente hasta el próximo 12 de marzo.

Para postular, hay que ingresar a la plataforma de Beneficios Estudiantiles (disponible aquí).