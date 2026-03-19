Corte de luz en Santiago este viernes 20 de marzo: Enel confirma interrupciones en 12 comunas de la RM
Desde la empresa informaron los horarios y los sectores afectados. Revisa acá todos los detalles.
Durante este viernes 20 de marzo, distintos sectores de la región Metropolitana enfrentarán cortes de luz programados debido a trabajos técnicos en la red eléctrica. La información fue confirmada por Enel, que detalló interrupciones en 12 comunas de Santiago.
Según explicó la compañía, estas suspensiones forman parte de su planificación habitual para mejorar el servicio.
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En esa línea, indicaron que se trata de intervenciones necesarias para ejecutar labores de mantenimiento, modernización y conexión de nuevos clientes, lo que obliga a interrumpir el suministro por algunas horas en zonas específicas.
Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este viernes 20 de marzo
De acuerdo con el cronograma oficial de Enel, las comunas afectadas serán Colina, Quilicura, Vitacura, Las Condes, La Reina, Conchalí, Recoleta, Santiago, Lo Prado, San Joaquín, Cerrillos y Maipú.
El detalle de horarios es el siguiente:
- Colina: desde las 11:00 a 15:00 horas.
- Quilicura: desde las 09:00 a 15:00 horas.
- Vitacura: desde las 09:30 a 10:30.
- Las Condes: desde las 10:30 a 16:30 horas.
- La Reina: desde las 10:00 a 16:00 horas.
- Conchalí: desde las 10:00 a 12:30 horas.
- Recoleta: desde las 09:30 a 10:30 horas.
- Santiago: desde las 09:30 a 13:00 y de 10:00 a 12:30 horas.
- Lo Prado: desde las 10:00 a 16:00 horas.
- San Joaquín: desde las 10:00 a 17:00 horas.
- Cerrillos: desde las 10:00 a 16:00 horas.
- Maipú: desde las 09:30 a 17:30 horas.
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