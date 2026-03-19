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Licencia de conducir en Chile: los 7 motivos clave por los que te podrían cancelar el documento

La cancelación del documento es una de las sanciones de mayor connotación para los conductores. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Licencia de conducir en Chile: los 7 motivos clave por los que te podrían cancelar el documento

Licencia de conducir en Chile: los 7 motivos clave por los que te podrían cancelar el documento / Agencia Uno

Para conducir un vehículo en Chile es necesario tener vigente una serie de documentos. Entre ellos, uno de los indispensables es la licencia de conducir.

La licencia de conducir permite circular legalmente por todas las calles de Chile y se puede obtener en las distintas direcciones de tránsito de las municipalidades del país.

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No obstante, si los conductores no siguen las normas establecidas en la Ley de Tránsito, se arriesgan a que les cancelen el documento.

¿En qué casos me pueden cancelar la licencia de conducir?

La cancelación de la licencia de conducir en Chile es una de las sanciones de mayor connotación para los conductores y se aplica para casos extremos, según señala el sitio Autofact.

A continuación, las 7 situaciones por las que te podrían cancelar el documento:

  • Conducir estando ebrio tres veces en un plazo de 12 meses.
  • Conducir estando ebrio o bajo la influencia de la droga tres veces en un plazo de 24 meses.
  • Reincidir en la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas y provocar lesiones menos graves y graves.
  • Cuando el juez o director de Tránsito y Transporte Público Municipal determinen que el infractor representa un peligro para la seguridad pública.
  • Por ser reincidente de cuasidelito de homicidio o lesiones graves, y por conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de las drogas, con notoria pérdida de conciencia, en un plazo de 60 meses.
  • Causar tres o más infracciones gravísimas en los últimos 12 meses. Por ejemplo: no respetar un disco pare, conducir sin licencia, conducir utilizando el celular o no respetar la luz roja del semáforo.
  • Haber tenido la licencia suspendida tres veces en los últimos 12 meses, o cuatro veces en los últimos 24 meses.

¿Qué hacer ante la cancelación del documento?

Si bien la cancelación de la licencia de conducir es una medida grave para los conductores, se puede apelar a la sanción.

Por lo general se puede apelar a la sanción después de dos años de la cancelación. Eso sí, en caso de que la medida se impusiera por causar un accidente de tránsito con resultado de muerte o lesiones graves, estando ebrio o bajo el efecto de las drogas, el plazo es de 12 años.

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