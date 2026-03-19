Diputada Rodríguez presenta querella contra concejala por difusión de noticia falsa sobre relación familiar

Este jueves, la diputada republicana Javiera Rodríguez presentó una querella por injurias graves con publicidad en contra de la concejala del Partido Comunista, Mónica Quezada.

La acción judicial se da luego de la difusión en redes sociales de una información falsa sobre un supuesto vínculo familiar con una exfuncionaria de Carabineros involucrada en un robo a una empresa de valores.

La acción judicial fue ingresada en el Centro de Justicia, hasta donde llegó la parlamentaria acompañada de autoridades locales.

Según explicó, la información difundida aseguraba que tenía parentesco con la exuniformada conocida como “La Mami”, lo que calificó como una “fake news” que afectó su honra y la de su familia.

Rodríguez descartó cualquier relación con la persona mencionada y defendió la trayectoria de su entorno familiar. En esa línea, sostuvo que la difusión de este tipo de contenidos daña no solo a las figuras públicas, sino también a sus cercanos.

Desde su sector, distintas autoridades manifestaron respaldo a la acción legal, señalando que este tipo de situaciones vulnera la honra y contribuye a la desinformación en el debate público.

El abogado de la parlamentaria indicó que la querella se basa en delitos de injurias graves con publicidad contemplados en el Código Penal, lo que podría implicar sanciones que incluyen penas de presidio menor y multas.

Asimismo, subrayó la importancia de evitar la propagación de información falsa, especialmente por parte de autoridades.