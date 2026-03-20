Gobierno inicia “auditoría total” al Estado y fija plazo de 17 días para revisar gastos, contratos y convenios

El Gobierno puso en marcha este viernes la primera sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia instruida por el Presidente José Antonio Kast para ejecutar una revisión amplia del aparato público y del estado de las cuentas fiscales.

La cita se desarrolló en La Moneda y forma parte de una de las principales promesas de control y revisión de gestión levantadas por el actual Ejecutivo.

Según reportes conocidos en la antesala de esta reunión, el comité quedó encabezado por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, y cuenta además con la participación del subsecretario del Interior, Máximo Pavez; del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez; y del representante presidencial Francisco Riveros.

El objetivo declarado es revisar con sentido de urgencia el funcionamiento financiero y administrativo de los órganos del gobierno central, bajo un cronograma que debería avanzar durante los primeros meses de mandato.

Qué revisará la auditoría total y cuáles son los plazos fijados

La auditoría contempla la activación de más de 1.000 auditores internos para revisar cinco áreas especialmente sensibles: transferencias y convenios, contrataciones públicas, grandes contratos, contratación de funcionarios y gestión presupuestaria.

El primer plazo fijado por el Gobierno apunta a reunir la información correspondiente a 2025 y hasta el 11 de marzo de 2026, con fecha de entrega hasta el 6 de abril.

Luego vendrá un informe preliminar al comité estratégico el 10 de abril, seguido por entregas progresivas sobre los años anteriores: hasta el 16 de abril para 2024, hasta el 27 de abril para 2023 y hasta el 6 de mayo para 2022, según el cronograma.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, reforzó el carácter excepcional del proceso y puso el foco en la magnitud de la revisión que comenzará a desplegar el Ejecutivo. En ese sentido, afirmó que “este proceso es un esfuerzo inédito, donde activaremos a más de mil auditores internos para revisar el estado de las cuentas fiscales y decirle con total transparencia a los chilenos en qué se gastó cada peso público”.

Además, subrayó que la revisión tendrá un alcance concreto sobre el gobierno central y que cualquier hallazgo relevante será puesto en manos de las instituciones competentes.

“Esta revisión aplicará para los órganos del gobierno central, y en caso de encontrar nuevos hallazgos o información, iremos derivando a los organismos correspondientes. Nuestro compromiso es avanzar con transparencia, responsabilidad y rapidez para los chilenos”, señaló.

Junto con ello, aclaró que no se trata de una fiscalización adicional de la Contraloría, sino de una inspección interna que será ejecutada por los propios auditores del Ejecutivo en el marco de sus funciones permanentes.