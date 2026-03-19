Ni la principal ni la más grande: así era la habitación de Gabriel Boric en su imponente casa del Barrio Yungay

Con el cambio de mando presidencial en Chile comenzó también una nueva vida para el expresidente Gabriel Boric, quien dejó La Moneda y también su casa que lo acompañó durante estos años.

La mudanza del exmandatario a un departamento en San Miguel, a la espera de su vivienda definitiva, cerró un capítulo inédito para el Barrio Yungay.

En este escenario, existe un creciente interés por la casona que habitó en la intersección de Huérfanos con Hurtado de Mendoza y que está a la venta.

La corredora de propiedades a cargo de su comercialización ha liberado imágenes, compartido información e incluso han abierto las puertas para que pueda ser recorrida en vivo para la televisión.

Con todas las características conocidas, queda en claro que no se trata de una vivienda común y corriente. Hablamos de una imponente estructura dual que, tras una profunda renovación en 2018, ofrece la posibilidad de operar como dos casas en una.

Además, considerando dicha expansión, llama la atención el hecho de que tenga 13 dormitorios, de los cuales seis están ambientados como suites. También cuenta con 9 baños.

Durante el programa El Medio Día (TVN) hicieron un recorrido en el cual evidencian la calidad del lugar, asegurando que “está impecable” es de carácter patrimonial y “está como nueva”.

De igual manera, revelaron que previo a la llegada Boric era pretendida para arriendo por parte de la Municipalidad, enfatizando en que se trata más bien de “una casa institucional” y “no tanto una casa para vivir”.

Asimismo, indicaron que también se puede arrendar para uso comercial, detallando que anteriormente funcionaba como hotel.

La estancia del expresidente

A pesar de las cualidades institucionales de la casa, se precisó que cumple con los exigentes requisitos que plantean desde la presidencia, como seguridad, tener más de un acceso (tiene 3), tener una sala para los guardias y un sistema eléctrico adecuado.

Respecto a la habitación del expresidente, señalaron que era “la más pequeña” y no la principal. Esto responde a razones de seguridad y por el menor ruido que llega.

Era una de las suites, con baño privado y piso de madera. Ubicada en el segundo piso, se encontraba justo por encima de la habitación que Irina Karamanos usaba para pintar y tenía mirada al patio interior.

Entre las cualidades de aislar el ruido, destaca que cuenta con una doble ventana, manteniendo la pieza original y una nueva, incluyendo termopanel.

El valor actual de la vivienda es de $680 millones.