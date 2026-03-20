La locura es total en el puerto tras la histórica estrella conseguida por Coquimbo Unido en este 2025. Uno de los grandes protagonistas fue Cristián Zavala. El extremo, que vivió un primer semestre para el olvido en Macul antes de partir a préstamo, aprovechó la euforia del título para dejar claro que su etapa en Colo Colo es parte del pasado y que su presente es cien por ciento “Pirata”.

En un video publicado a través de las redes sociales de Pin Up, el delantero se enfrentó a una serie de preguntas que lo comprometieron. La respuesta que rápidamente se volvió viral fue a la pregunta: ¿qué promesa cumplirías si se ganan el bicampeonato?

A lo que el delantero aseguró que “ya me teñí el pelo cuando salimos campeones. Yo creo que ahora sería algo más extremo: la espalda entera tatuada de Coquimbo Unido”, afirmó, sellando un manda que lo aleja emocionalmente de cualquier retorno al “Cacique” en el corto plazo.

De casualidad, además, Coquimbo Unido se enfrentará a Colo Colo este sábado en el Estadio Monumental, duelo válido por la primera fecha de la debutante Copa de la Liga, a las 18:00 horas.