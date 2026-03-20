El estreno de Peaky Blinders: El hombre inmortal este 20 de marzo ha venido acompañado de una campaña de marketing que une el mundo del cine con el fútbol.

Netflix decidió que el ecosistema del “deporte rey” fuera su principal “arma” de promoción para la película. En Sudamérica, la campaña tuvo nombres propios de peso para captar la atención del público local.

En Brasil reclutaron a figuras de la talla de Memphis Depay, Vitor Roque y Pedro, quienes aparecieron caracterizados como miembros de la banda británica.

Por su parte, en Argentina, la apuesta fue doble: Carlos Tevez y Juan Sebastián Verón protagonizaron spots donde el “estilo inglés” y la autoridad de ambos ídolos servían de puente perfecto para anunciar la llegada del largometraje a las pantallas de la región.

Sin embargo, el despliegue más ambicioso ocurrió en España de la mano del Atlético de Madrid. En una colaboración sin precedentes, estrellas como Antoine Griezmann, Koke, José María Giménez, Alexander Sørloth y Ademola Lookman cambiaron sus uniformes de entrenamiento por trajes largos y las boinas. Los jugadores no solo grabaron piezas promocionales, sino que llegaron al estadio Metropolitano escoltados por una ambientación de época, transformando el túnel de vestuarios y el estadio Metropolitano en una escena de la serie.

Esta película, que sitúa la acción en plena Segunda Guerra Mundial, marca el punto final para el personaje interpretado por Cillian Murphy. La decisión de utilizar futbolistas internacionales responde a la necesidad de Netflix de conectar con una audiencia masiva y masculina, que tradicionalmente consume tanto el drama criminal como la competición deportiva de élite.