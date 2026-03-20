Ortiz cambia las piezas, pero no el esquema: esta será la formación de Colo Colo para enfrentar a Coquimbo Unido

Este sábado, Colo Colo hará su debut en la Copa de la Liga enfrentando a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, en lo que será el estreno de ambos equipos en el nuevo torneo del fútbol chileno.

Los albos, que vienen de vencer a Huachipato en la Liga de Primera y son los punteros del torneo nacional, ahora buscarán sumar alternativas en esta nueva competencia que puedan ser un aporte para el equipo titular que ya conformó Fernando Ortiz.

Por lo mismo, el entrenador del “Cacique” no variará su esquema para enfrentar a los “Piratas”, pero sí probará con nombres que no venían siendo considerados, ni siquiera desde el banco de suplentes.

Estos son los casos de Javier Méndez y Matías Fernández Cordero, que serán titulares este sábado, reemplazando en el sector derecho de la defensa a Jonathan Villagra y Jeyson Rojas. Además, también en la zaga, será Erick Wiemberg quien reemplace a Joaquín Sosa, que salió tocado del último partido y, si bien no tiene una lesión, desde el cuerpo técnico optaron por cuidarlo este fin de semana.

Otro que salió golpeado del duelo ante Huachipato fue Tomás Alarcón, producto de un choque con Diego Ulloa, lo que le provocó una fractura nasal. El mediocampista ha entrenado con normalidad, pero utilizando una máscara. Debido a esto, también se optó por que no parta como titular y el encargado de reemplazarlo será Claudio Aquino.

Con estas indicaciones, según información de ADN Deportes, para su debut en la Copa de la Liga, Colo Colo formará con Fernando de Paul en portería; Arturo Vidal, Javier Méndez y Erick Wiemberg en defensa; Matías Fernández, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa y Claudio Aquino en la zona de volantes; Leandro Hernández y Maximiliano Romero en el ataque.