“Me sigo mandando cagad..., pero siempre busco lo mejor para el equipo; este año puedo tener mi mejor versión”

Cristian Zavala habló en la previa del partido que disputará Coquimbo Unido ante la U y se refirió a su evolución como jugador.

Daniel Ramírez

En la antesala del partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Chile, el delantero “pirata”, Cristian Zavala, habló sobre su evolución como jugador y aseguró que este 2026 podría exhibir su mejor nivel dentro de la cancha.

“Estoy más maduro, aunque me sigo mandando cagadas como todas las personas, pero siempre busco lo mejor para el equipo. Estoy en una etapa de mi vida donde me siento tranquilo, con ganas de entrenar, y creo que este año puedo tener una de mis mejores versiones”, señaló el ex Colo Colo en diálogo con DSports.

En la misma línea, el extremo derecho también reconoció cuáles son los aspectos de su juego que todavía necesita mejorar. “El tema de la definición es algo que siempre lo he tenido al debe. Este año llevo pocos minutos jugados y ya tengo un gol, así que algo he mejorado”, comentó.

Por último, Cristian Zavala destacó que gran parte del plantel coquimbano se haya mantenido este 2026 tras haber conseguido el título en la última temporada. “La mayoría de los jugadores estuvimos el año pasado en el club. Solo se fueron cuatro jugadores y el resto seguimos siendo los mismos. Entonces, se sigue llevando la misma idea de tener un buen grupo, un buen camarín y remar todos para el mismo lado”, concluyó.

¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido vs. la U?

El duelo entre Coquimbo Unido y Universidad de Chile se disputará este sábado 14 de marzo, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Este encuentro se jugará por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2026.

