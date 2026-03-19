Seis homicidios en las últimas 24 horas en la Región Metropolitana: los violentos crímenes que sacuden la capital

En las últimas 24 horas, al menos 6 homicidios se registraron en diversos sectores de la región Metropolitana, hechos que sacudieron a la ciudadanía.

Uno de los casos que más conmoción generó fue el femicidio de una joven de 25 años en Paine, hallada sin vida en la vía pública. El principal sospechoso fue identificado como su expareja, quien posteriormente fue detenido junto a un cómplice.

A eso se sumó un primer homicidio en Cerro Navia, donde un hombre de 33 años murió tras recibir múltiples disparos, mientras un segundo adulto quedó herido con diagnóstico reservado.

La violencia siguió escalando horas más tarde en la misma comuna. En un segundo ataque en Cerro Navia, un adolescente de 17 años murió baleado en calle Siberia, a escasa distancia del crimen anterior. El joven recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado al Hospital Félix Bulnes, donde se confirmó su fallecimiento.

El saldo de la jornada también incluyó un doble homicidio en La Legua, donde dos personas, un tío y su sobrino, murieron en medio de un enfrentamiento entre bandas rivales.

Finalmente, un asesinato se registró en Quilicura, donde un hombre fue apuñalado en circunstancias que son investigadas, incluyendo la hipótesis de un robo. Estos dos casos fueron reportados durante la madrugada de este jueves, completando el balance de seis víctimas fatales en un día.

Todos los casos se encuentran bajo investigación, sin embargo, la preocupación crece en la ciudadanía ante estos hechos de violencia que sacuden a la capital.