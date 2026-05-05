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“Piensan que no soy feliz de...”: Extranjera revela las 3 cosas que son muy normales en Rusia, pero raras en Chile

Alina Markina mostró algunas de las diferencias culturales entre su país de origen y el territorio nacional. Esto dijo.

Javier Méndez

“Piensan que no soy feliz de...”: Extranjera revela las 3 cosas que son muy normales en Rusia, pero raras en Chile

Alina Markina es una joven rusa que actualmente está viviendo en el país y a menudo comparte a través de sus redes sociales comparaciones entre su lugar de nacimiento y el territorio nacional.

Así, en uno de sus videos recientes, @senoritamarkina comentó las 3 cosas que son totalmente normales en su nación, pero no demasiado en este “punto al fin del mundo”.

“Primero, los saludos”, partió sobre establecer límites. Según ella, en Rusia no se abraza ni se da besos a cualquiera, y aquellos actos estarían limitados a personas muy cercanas como familia y amigos. “Con el resto, basta un ‘hola’”, escribió en el post.

“Cuando llegué a Chile, me sorprendió mucho que incluso personas que acabas de conocer te saludan de beso y, si yo no lo hago, piensan que no soy feliz de verlos; jaja”, agregó.

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En segundo lugar habló sobre el uso del calzado al interior de la casa. “Siempre nos sacamos los zapatos antes de entrar y tenemos pantuflas para todos, incluyendo las personasles para cada visita”, detalló.

Acorde a su relato, esto último se trataría de un tema vinculado a la limpieza, pero también a la comodidad de todos.

En tercer lugar, planteó que en Rusia “no puedes llegar de visita con las manos vacías”. Llevar algo para compartir es casi una ley, o “regla no escrita” en su cultura.

“Puede ser torta, puede ser algo para tecito, porque tomamo mucho tecito”, explicó. “Eso para nosotros significa mostrar respeto a la persona que te ha invitado a su casa”, añadió.

Eso sí, en la descripción del clip hizo una aclaración. "En Chile noté que esto es mucho más flexible. A veces sí, a veces no, depende del contexto. Pero en Rusia es casi automático", sostuvo.

En los comentarios, varios compatriotas le dieron el visto bueno a las ideas foráneas. “Necesito que implementemos esto”, comentó una usuaria de IG.

El video:

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