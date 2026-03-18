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Balacera en Cerro Navia deja un muerto y un herido grave: PDI indaga posible ajuste de cuentas

Un ataque armado en plena vía pública terminó con un hombre fallecido y otro herido de gravedad en Cerro Navia. La PDI trabaja para esclarecer la dinámica del crimen.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia UNO

Agencia UNO / Diego Martin

Una balacera registrada durante este miércoles en la comuna de Cerro Navia, en la Región Metropolitana, dejó a una persona fallecida y a otra gravemente herida, en un hecho que ya es investigado por la Policía de Investigaciones como un presunto ajuste de cuentas.

El ataque ocurrió en la intersección de Avenida Las Torres con calle Siberia, en plena vía pública.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, dos hombres adultos fueron baleados por sujetos armados que se desplazaban a bordo de un vehículo. Ambos lesionados fueron trasladados hasta el Hospital Félix Bulnes, donde finalmente se confirmó la muerte de una de las víctimas.

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Según la información inicial, el fallecido habría recibido siete impactos balísticos, mientras el segundo hombre permanece con diagnóstico reservado.

PDI apunta a ataque directo contra las víctimas en la vía pública

El caso quedó en manos de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, por instrucción de la Fiscalía ECOH. El comisario Víctor Yáñez entregó los primeros detalles del procedimiento y confirmó la gravedad del ataque. En esa línea, señaló: “Hoy, en horas de la mañana, por disposición de la Fiscalía ECOH, la Brigada de Homicidios Centro Norte se constituyó en calle Siberia, en la población Colo-Colo, en Cerro Navia”.

La autoridad policial añadió que en ese lugar “había sido víctima un hombre de 33 años de edad, quien recibió heridas balísticas a nivel torácico, las cuales le causaron la muerte”, precisando además que fue derivado al recinto asistencial, donde “ingresó fallecido”. Con ello, se confirmó que la víctima principal murió producto de la gravedad de las lesiones sufridas en el ataque armado.

Respecto del segundo afectado, Víctor Yáñez detalló que “existe una segunda persona lesionada, también un hombre chileno, de 40 años de edad”, quien presenta impactos balísticos en sus extremidades inferiores. Además, explicó que el herido “mantiene un diagnóstico reservado, y que está siendo intervenido a esta hora en el Hospital Félix Búlnes”.

Por ahora, la PDI sigue realizando peritajes y levantamiento de evidencia para establecer cómo ocurrió el ataque, cuántos involucrados participaron y cuál sería el móvil detrás de la agresión. La hipótesis de un ajuste de cuentas es una de las líneas que toma fuerza en esta etapa inicial de la investigación.

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