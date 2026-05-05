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Para ahorrar dinero: esta es la compra cotidiana que parece pequeña, pero que podría afectar tu bolsillo

Revisa el cálculo que puede cambiar tu gasto diario.

Juan Castillo

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Getty Images | Imagen referencial / Hinterhaus Productions

El café dejó de ser solo una pausa diaria y se convirtió en parte importante de la rutina del hogar. En ese escenario, las cafeteras automáticas aparecen como una alternativa para quienes buscan ahorrar tiempo, mantener calidad y reducir compras fuera de casa.

La pregunta central es de economía de bolsillo: ¿conviene pagar más al inicio por un equipo de este tipo?

La respuesta depende del consumo familiar, del gasto mensual en cafeterías y del valor que cada persona le asigna a preparar bebidas de grano sin salir de casa.

El ahorro y la comodidad que explican su crecimiento

A diferencia de la prensa francesa, la cafetera italiana o las cápsulas, estos equipos integran todo el proceso. Muelen el grano, dosifican, preparan el café y, en varios modelos, también espuman la leche con solo presionar un botón.

Esa automatización permite preparar espresso, americano, cappuccino o latte con resultados más estables. Además, reduce errores y acorta los tiempos, algo valorado por personas con rutinas laborales intensas o familias donde varias personas consumen café a diario.

Una usuaria de este tipo de equipos resume el cambio en su rutina: “Antes compraba café todos los días camino a la oficina. Hoy tengo una cafetera automática en la casa y en menos de un minuto tengo un espresso o cappuccino igual de bueno”.

Luego, añade un punto clave para el bolsillo: “Si bien muchos consideran que el valor de una cafetera es elevado, sacando cálculos es una inversión que se recupera en menos de un año cuando se deja de comprar en la calle”.

Desde Philips Hogar Chile, Karin Stoiber, Marketing Manager Hispanic, plantea que existen modelos para distintos hábitos. La Serie 1000 apunta a preparaciones básicas, la Serie 3000 suma opciones con leche y la Serie 5000 ofrece mayor personalización.

La ejecutiva también destaca el costo por taza. “Si bien la inversión inicial es mayor que otros métodos, el uso de café en grano, en lugar de cápsulas, reduce el costo por taza”, explica.

El componente emocional también pesa. Según el Philips Home Report 2026, el 72% de las personas asocia el aroma del café con la sensación de hogar. Ese dato coincide con los 70 años de Philips Coffee desarrollando tecnologías vinculadas a esta bebida.

ADN

Imagen referencial. / puhhha

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